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четверг, 10 мая 2018 20:00

Израильский ракетный удар убил 23 военных в Сирии - СМИ

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Сегодня ночью Израиль разбомбил базы Ирана в Сирии, в результате чего 70 ракет убили не менее 23 бойцов. Войска действовали в отместку за ракетные удары на Голанских высотах 9 мая. Их провел Иран.

Истребители бомбили военные базы, склады боеприпасов и разведывательные центры. Действовали в ответ на ракетные удары Ирана по Голанских высотах 9 мая, сообщает Sun.

Автор: Daily Mail
  Инфографика иллюстрирует конфликт Израиля и Ирана. Красными линиями заштрихованы Голанские высоты - спорная территория между Сирией и Израилем. Знаками взрыва показано места попадания израильских ракет
Инфографика иллюстрирует конфликт Израиля и Ирана. Красными линиями заштрихованы Голанские высоты - спорная территория между Сирией и Израилем. Знаками взрыва показано места попадания израильских ракет
Израильские ракеты целили по местах возможного нахождения ливанской группы "Хезболла", а также на районы, где базируются иранские инструктора, считают наблюдатели британской Организации по контролю за соблюдениям прав человека в Сирии.

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Удары поразили почти все цели и были ответом на 20 ракет, выпущенных иранскими Силам "Кудс" 9 мая, заявили израильские военные начальники. Во время обстрела погибли пять сирийских солдат, в том числе два офицера, и 18 боевиков, сообщают международные наблюдатели. Число погибших, вероятно, возрастет. Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии, пояснил представитель группы.

Что известно о конфликте:

Иран поддерживает правящий режим Башара аль-Асада, является союзником России. Израиль выступает на стороне международной коалиции, возглавляемой США.

Столкновения началось через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп вывел США из ядерного соглашения с Ираном 8 мая. Он назвал документ "катастрофическим" и "неполноценным по своей сути". Пообещал ввести новые санкции против Тегерана.

Израильтяне нанесли ракетные удары по Кисве, к югу от Дамаска, Сирия. В результате погибло 15 человек.

9 мая иранские Силы "Кудс" запустили 20 ракет по израильской границе на Голанских высотах. (Этот регион является спорным. Больший процент территории в настоящее время контролирует Израиль. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории. С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав Сирии. Израиль захватил 2/3 территории в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года. - Gazeta.ua ).

В результате удара Сил "Кудс" никто не пострадал – сообщают израильтяне. Система защиты Железный купол перехватила ракеты.

"Если в Израиле будет дождь, затопит Иран", - сказал министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Это расценили как предупреждение о войне.

Позже Тель-Авив разбомбил базы Ирана в Сирии с помощью 70 ракет. Погибли 23 солдата - пять сирийских солдат, в том числе два офицера, и 18 боевиков.

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