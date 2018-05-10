Израильская ракета уничтожила противоракетный комплекс из России - показали видео

Израильская ракета Spike NLOS уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" сирийской армии.
Видео снято камерой на самой ракете. У ЗРПК была группа из четырех человек, сообщила пресс-служба армии Израиля.
Один из них перед взрывом подбежал к комплексу.
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"Панцирь-С1" Сирии поставляет Россия. Это первая подтверждена потеря такой техники в ходе боевых действий в Сирии. Оснащен автоматическими пушками и управляемыми ракетами.
#Syria: Video shows #Israel|i airstike destroying #Assad regime Pantsir-S1 (SA-22 Greyhound) air defence system near the #Golan Heights. pic.twitter.com/SqRwFKLmes— WorldOnAlert (@worldonalert) 10 травня 2018 р.
Москва предоставит Сирии новые системы противоракетной обороны в ближайшее время. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления России Сергей Рудской 25 апреля.
Россия уже отправила в Сирию дополнительную партию зенитных ракетных комплексов "Панцирь". Комплексы прибыли в сирийский порт Тартус, где находится база ВМФ России.
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