Израильская ракета уничтожила противоракетный комплекс из России - показали видео

Ракета уничтожила танк армии Асада. Фото: Twitter

Израильская ракета Spike NLOS уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" сирийской армии.

Видео снято камерой на самой ракете. У ЗРПК была группа из четырех человек, сообщила пресс-служба армии Израиля.

Один из них перед взрывом подбежал к комплексу.

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"Панцирь-С1" Сирии поставляет Россия. Это первая подтверждена потеря такой техники в ходе боевых действий в Сирии. Оснащен автоматическими пушками и управляемыми ракетами.

Москва предоставит Сирии новые системы противоракетной обороны в ближайшее время. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления России Сергей Рудской 25 апреля. Россия уже отправила в Сирию дополнительную партию зенитных ракетных комплексов "Панцирь". Комплексы прибыли в сирийский порт Тартус, где находится база ВМФ России.