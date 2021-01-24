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воскресенье, 24 января 2021 23:55

Израиль закрыл международное авиасообщение

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Израиль закрыл международное авиасообщение

Израиль закрыл до конца января международное авиасообщение через новые штаммы COVID-19. Соответствующее решение принял кабинет министров страны.

Израиль приостановит международное авиасообщение с 26 по 31 января, чтобы затормозить распространение новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает Haaretz.

"Мы впереди всего мира. Ни одна нация не сделала того, что мы собираемся сделать - мы плотно закрыли страну", - сказал премьер Израиля Беньямин Нетаньяху.

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Запрет не коснется грузовых рейсов тапольотив служб скорой медицинской помощи. Вылететь из Израиля можно будет только по нескольким причинам: для лечения за границей, по работе, которую нельзя выполнить удаленно, для участия в судебных разбирательствах, похоронах члена семьи или в случае переезда.

По последним данным в мире зафиксировано 98,9 млн случаев инфицирования Коронавирусная инфекцией. 54,6 млн пациентов вылечились, 2,12 млн умерли. Карантинные ограничения действуют в каждой стране. Авиапутешествия ограничены.

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