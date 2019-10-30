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среда, 30 октября 2019 11:34

Израиль закрыл дипломатическую миссию в Украине

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Посольство Израиля объявило о закрытии дипломатической миссии в Украине. Таким образом дипломаты начали забастовку.

Соответствующее сообщение появился сегодня утром на официальном странице посольства в Facebook.

"Через решение Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписанные генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019-го, и применить одностороннюю процедуру, которая меняет протокол, который действовал в течение нескольких десятилетий. Мы вынуждены закрыть дипломатично миссию. Консульские услуги не будут предоставляться, и никто не будет иметь права зайти в посольство/консульство ", - говорится в сообщении.

Автор: Facebook
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О подобных решение объявили дипломатические представительства Израиля в других странах по всему миру. Причиной стал трудовой спор Дипломат с Министерством финансов Израиля.

Дипломаты надеются, что их услышат и кризис будет решен как можно скорее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина собралась открыть дипломатическое учреждение в Иерусалиме

Украинские и израильское руководство по результатам визита в Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху договорились, что в Умани будет создан центр под названием "Второй Иерусалим".

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