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вторник, 24 сентября 2019 13:29

Израиль построит в Украине "Второй Иерусалим"

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Израиль построит в Украине &quot;Второй Иерусалим&quot;
Подобная программа, по его словам, является по всем регионам Украины Фото: procherk.info

Украинские и израильское руководство по результатам визита в Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху договорились, что в Умани будет создан центр под названием "Второй Иерусалим".

Помощник президента Украины по международным вопросам Андрей Ермак, со стороны Украины за создание центра отвечает он, а со стороны Израиля - министр по делам Иерусалима и наследства Государства Израиль Зеев Элькин, пишет Прочерк.

"Были с украинской-израильской делегацией в Умани, увидели, что есть большое количество инвесторов, которые готовы вкладывать средства. И хотим сделать из Умани туристический центр, куда будут приезжать не только паломники. Там должны появиться новые гостиницы, аэропорт, больница", - рассказал Ермак.

Подобная программа, по его словам, является по всем регионам Украины.

"У нас есть такая программа - "25 магнитов", мы хотим в каждой области сделать то, что будет привлекать инвесторов. Умань является одним из таких" магнитов", - сказал Ермак.

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