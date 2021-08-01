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воскресенье, 01 августа 2021 04:28

Израиль выбросит 80 тысяч вакцин от коронавируса

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Израиль выбросит 80 тысяч вакцин от коронавируса
Фото: Pixabay

Израиль утилизирует 80 тысяч вакцин против коронавируса, срок годности которых истек в полночь. Об этом сообщает издание Times of Israel.

"Израиль намерен утилизировать 80 000 вакцин против COVID-19, срок годности которых заканчивается в полночь", - сказано в сообщении.

Израиль ранее не выбрасывал такое большое количество вакцин во время пандемии.

Ранее в этом месяце Израиль отправил в Южную Корею около 700 тысяч доз вакцин от коронавируса, срок действия которых истекает, в рамках сделки, согласно которой Сеул отправит взамен свежие вакцины в конце этого года.

Израиль был одной из первых стран по интенсивности вакцинации от коронавируса. Сейчас в стране полностью привиты более 58% населения. Около 63% населения Израиля получили хотя бы одну дозу вакцины.

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Премьер-министр Израиля объявил, что страна предложит ревакцинацию от коронавируса людям старше 60 лет, которые уже были вакцинированы.

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