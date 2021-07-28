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пятница, 30 июля 2021 03:18

В Израиле будут колоть третью дозу вакцины Pfizer

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В Израиле будут колоть третью дозу вакцины Pfizer
В Израиле будут колоть третью дозу вакцины. Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля объявил, что страна предложит ревакцинацию от коронавируса людям старше 60 лет, которые уже были вакцинированы.

"Сегодня вечером я объявляю о начале кампании по получению бустерной вакцины, третьей дозы", - сказал он в обращении по национальному телевидению.

Кампания по ревакцинации фактически превратит Израиль в полигон для испытаний третьей дозы до утверждения Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Право на участие будет иметь любой человек старше 60 лет, который был вакцинирован более пяти месяцев назад. Вакцинацию третьей дозой начнут с воскресенья, 1 августа.

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Компания Pfizer сообщила, что эффективность вакцины несколько снижается через шесть месяцев после второй дозы. Всемирная организация здравоохранения заявила, что недостаточно доказательств того, что необходима третья доза.

Более 57% из 9,3 миллиона граждан Израиля получили две дозы вакцины Pfizer/BioNTech, и более 80% населения старше 40 лет вакцинировано.

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