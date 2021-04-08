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четверг, 08 апреля 2021 02:49

Израиль ввел Covid-правила для иностранцев

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Израиль ввел Covid-правила для иностранцев
При въезде в Израиль у иностранцев будут требовать тест на Covid-19. Фото: emigranto.ru

У иностранцев, желающих въехать в Израиль, будут требовать тест на Covid-19.

Об этом говорится в разъяснении Посольства Украины в Государстве Израиль относительно обновленного Порядка въезда иностранцев в Государство Израиль в период пандемии Covid-19, который вступил в силу с 7 апреля.

Иностранные граждане, желающие въехать в Израиль, должны заранее подать заявку на въезд в израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства иностранца или Управление по вопросам народонаселения и иммиграции

Кроме того, въезд в страну разрешен только в том случае, если есть отрицательный ПЦР тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Израиль. По прибытии в Израиль необходимо пройти дополнительный ПЦР тест. Это требование распространяется также на тех, кто имеет сертификат о вакцинации (прививки) от Covid-19 или документ о выздоровлении от Covid-19.

Также, для получения разрешения на въезд в страну необходимо иметь действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания Covid-19.

Пассажиры, прибывающие в Израиль, должны не более чем за 24 часа до рейса заполнить декларацию лица, где, кроме личных данных, указать информацию о месте самоизоляции в стране.

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Все международные пассажиры должны будут пройти самоизоляцию в определенном государством помещении (мотеле). Продолжительность изоляции составляет 14 дней, или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР теста, в определенные специальным протоколом даты, результаты которых являются отрицательными).

Лица, имеющие справку о вакцинации от Covid-19 в Израиле или справку о выздоровлении от Covid-19, не будут подвергаться самоизоляции.

Медицинская декларация, разрешение на въезд в страну, результаты теста на Covid-19 и другие документы нужно распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля.

Отмечается, что лица, которые болеют Covid-19, не смогут сесть на самолет.

Иностранец, который въезжает в Израиль (который вылечился от Covid-19 или прошел вакцинацию) должен выполнять требования Министерства здравоохранения Израиля, включая серологический тест и электронный браслет (финансируется за счет иностранца).

Иностранцу, который покинет территорию Израиля до истечения установленного срока самоизоляции без специального разрешения, следующий въезд в страну будет запрещен.

Обновление до этого Порядка будут публиковаться в соответствии с решениями министра внутренних дел и рекомендаций Министерства здравоохранения, исходя из уровня заболеваемости в Израиле.

В Израиле начали закрывать отделения больниц, предназначенные для лечения больных коронавирусной болезни. Это связано с тем, что пациентов с болезнью Covid-19 в Израиле уже почти нет.

В декабре Израиль начал активную национальную кампанию вакцинации и до сих пор в стране полностью привито более половины населения, что привело к снижению уровня распространения коронавирусной инфекции.

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