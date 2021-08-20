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пятница, 20 августа 2021 11:54

Израиль вслед за Штатами будет прививать от Covid третьей дозой: кого именно

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Израиль вслед за Штатами будет прививать от Covid третьей дозой: кого именно
В Израиле начали ревакцинацию людей старше 40 лет. Фото: Reuters

В Израиле начали вакцинацию от коронавируса третьей дозой вакцины Pfizer людей старше 40 лет и учителей.

Об этом сообщило издание Reuters.

Страна расширила разрешение на ревакцинацию сразу после объявления США планов о доступе всем амерканцям к бустерной вакцине.

Канада, Франция и Германия также в ближайшем будущем хотят ввести дополнительные прививки.

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"Сейчас даже люди в возрасте от 40 лет и педагогический коллектив могут получить третью дозу вакцины", - написал в Twitter министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц.

Власти США, предупреждая, что эффективность вакцинации против Covid-19 со временем снижается, позволили ревакцинацию для всех американцев. Вакцинация третьей дозой будет сначала проводиться среди наиболее уязвимых слоев населения, включая медработников, жителей геронтологических центров и других лиц старшего возраста.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения заявила, что третья доза вакцины против коронавируса пока не является необходимой. Старший советник ВОЗ Брюс Ейлвард считает, что до введения бустеров следует полностью вакцинировать наиболее уязвимых в мире.

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