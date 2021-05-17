Израиль возобновил обстрел сектора Газа

В результате атаки была повреждена линия, питающая электроэнергией от Единой электростанции большую часть южной Газы. Фото: Reuters

В ночь на понедельник истребители армии обороны Израиля возобновили обстрел террористических целей в Секторе Газа.

Исламское движение сопротивления намеренно скрывает военные цели в жилых домах и районах, сообщил генштаб ЦАХАЛа вTwitter.

"ХАМАС подвергает опасности своих собственных мирных жителей, мы стремимся минимизировать вред для всех гражданских лиц", - заявили израильские военные.

Военные самолеты нанесли серию тяжелых авиаударов по нескольким точкам города Газа в понедельник утром, пишет The Associated Press. Среди пораженных целей оказалась главная прибрежная дорога к западу от города, а также объекты безопасности.

"Взрывы раздавались с севера на юг в течение 10 минут. Атака была более мощной и длилась дольше, чем серия авиаударов, нанесенных сутками ранее, когда погибли 42 палестинца", - говорится в сообщении.

Компания по распределению электроэнергии заявила, что в результате атаки была повреждена линия, которая питает электроэнергией от единой электростанции большую часть южной Газы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генсек ООН назвал единственный путь урегулирования палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в Секторе Газа 15 мая. Это произошло "в ответ на более 200 ракет, выпущенных из Газы по Израилю", как указали в ЦАХАЛе. Кроме штаба военной разведки, в многоэтажном доме "Аль-Джала" также находились офисы международных СМИ, в частности американского агентства Associated Press.