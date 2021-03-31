Израиль внес в список террористических угроз один из регионов России

Кадырова возмутило решение Израиля внести Чечню в список террористических угроз. Фото: ТАСС

Совет безопасности Израиля внесла в список террористических угроз для своих граждан один из регионов России - Чечню.

Подробностями поделилось издание "Радио Свобода".

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Чеченская республика в документах указана как регион "с высокой реальной угрозой". Израиль порекомендовал гражданам избегать поездок в Чечню.

По словам руководителя Чечни Рамзана Кадырова, Совет безопасности Израиля составляет такой список "под чью-то дудку". Также он призвал израильские власти не пугать граждан "несуществующими чеченскими террористами".

Кадыров заявил, что жители Израиля часто приезжают в Чечню на отдых и ведут бизнес.

В Швеции россиянина приговорили к 10 годам тюрьмы за попытку убийства известного чеченского блогера и критика лидера Чечни Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманова.