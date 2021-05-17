Израиль уничтожил одного из главарей палестинских террористов

Авиация Израиля уничтожает многоэтажное здание "Аль-Джала" в Секторе Газа / Getty Images

Армия обороны Израиля заявила, что убила одного из главарей террористической группы "Исламский джихад" Хасама абу Харбида.

Позже в сети появилось видео авиаудара, в результате которого, вероятно, погиб лидер исламистов. Об этом пишет "Лига" со ссылкой на Times of Israel.

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Абу Харбид погиб в своем доме в секторе Газа. Ранее он почти 15 лет командовал северным подразделением "Джихада", а также противотанковыми ракетами. "Исламский джихад" гибель главаря не стал комментировать.

Между тем, за последние 7 дней террористы из ХАМАС и "Исламского джихада" выпустили около 3100 ракет по Израилю. Это самая высокая ежедневная частота ракетного обстрела, с которой страна сталкивалась в истории. В то же время Армия обороны Израиля 15 мая уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в секторе Газа. Кроме штаба военной разведки, в многоэтажном здании "Аль-Джала" также были офисы международных СМИ, в частности, американского агентства Associated Press.