Израиль ударил по штабу ХАМАС в Секторе Газа. Военные показали видео

Армия Израиля нанесла удар по резиденции главы правительства группировки ХАМАС. Фото: REUTERS

В многоэтажном доме "Аль-Джала" в Секторе Газа, по которому вчера Израиль нанес удар, находился оперативный штаб военной разведки боевиков ХАМАС.

В этой башне также находились офисы международных СМИ, в частности американского агентства Associated Press. Об этом в Twitter сообщила Армия обороны Израиля.

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"Мы предупредили гражданских в здании о нанесении удара, опасаясь за их безопасность. И дали им достаточно времени для безопасной эвакуации", - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что ХАМАС и "Исламский джихад" использовали это время для эвакуации своих вещей из дома.

Армия обороны Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в Секторе Газа 15 мая. Это произошло "в ответ на более 200 ракет, выпущенных из Сектора Газы по Израилю", как указали в ЦАХАЛе. Как указано, около 30 ракет упало в Секторе Газа. Было перехвачено более 100 ракет.