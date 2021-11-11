Израиль проведет первые в мире Covid-учения

Учения будут проводить из ситуационной комнаты в Иерусалиме. Фото: pixabay.com

Израиль в четверг проведет первые в мире общенациональные учения, чтобы проверить готовность государственных ведомств и национальных агентств ко вспышке возможных новых штаммов коронавируса в будущем.

Учения будут проходить в формате военных и проводиться премьер-министром Нафтали Беннеттом, заявили в правительстве Израиля, передает Times of Israel.

"Должностные лица должны иметь дело с широким спектром сценариев и работать над координацией и принятием решений, связанных с ограничением передвижения, карантином, образованием, авиаперелетами и тому подобное", - говорится в сообщении.

Учения будут проводить из ситуационной комнаты в Иерусалиме. Они также будут касаться комендантского часа, тестирования, экономической поддержки населения и информирования общественности.

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Сейчас в Израиле от коронавируса полностью вакцинировали 61% населения. Израиль готовится закупить таблетки от коронавируса Pfizer. Чиновникам поручили изучить их эффективность. В августе в стране начали вакцинацию третьей дозой вакцины Pfizer людей старше 40 лет и учителей.