Израиль превратил в руины престижный район города Газы

Авиация ЦАХАЛа нанесла удар по штабу военной разведки ХАМАСа в районе Рималь. Фото: lenta.ua

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за девять дней обострения конфликта с исламистским движением ХАМАС нанесла около 200 ударов по Рималю в городе Газа. Этот ранее элитный район фактически превратился в руины.

Кафе, рестораны, магазины и дома, а также набережная Рашид-стрит с ее отелями в районе Рималь превратились в груду камней. Местные жители заявляют, что таких сильных обстрелов не было уже давно, пишет АР.

В среду, 19 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил иностранным послам, что боевики используют туннельную инфраструктуру под районом.

Кроме того, израильские военные регулярно звонят жителям Газы, чтобы заранее предупредить их об атаках по зданиям - во избежание жертв среди гражданского населения.

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19 мая Армия обороны Израиля продолжила ликвидировать террористов ХАМАС и их позиции. Последние активизировали подпольную деятельность на территории противника. Нетаньяху заявил, что есть две возможности наладить ситуацию в регионе. Первая - это оккупация израильской стороной сектора Газы. Второй вариант предусматривает создание фактора сдерживания. Он сказал, что операция ЦАХАЛа против террористов ХАМАС будет продолжаться, пока не будет достигнута ее цель - восстановление мира и безопасности для граждан Израиля.