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воскресенье, 16 августа 2020 11:16

Израиль ответил на ракетный обстрел из сектора Газа

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Израиль ответил на ракетный обстрел из сектора Газа
ЦАХАЛ атаковал ракетный склад ХАМАСа в ответ на обстрелы Фото: newsru.co.il

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в ночь на 16 августа нанесли удары по объектам террористической организации ХАМАС.

Ранее в Израиле зафиксировали запуск из сектора воздушных шаров с бомбами и 3 ракет, две из которых удалось сбить системой ПРО "Железный купол", сообщает NEWSru.co.il.

Отмечается, что обломки противоракеты "Железного купола" упали во дворе дома в Сдероте, повредив здание. 58-летнему мужчине, раненому стеклом, и двум женщинам, которые бежали в бомбоубежище, медики оказали необходимую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сектор Газа выпустил по Израилю 20 ракет, Израиль ударил в ответ по Газе и Дамаску

Впоследствии израильские ВВС выпустили не менее 6 ракет по военному объекту "Аль-Кадисия" на юге сектора. Министр обороны Израиля Бени Ганц приказал полностью закрыть зону для рыбной ловли у берега сектора Газа в ответ на "огненный террор", беспорядки возле забора безопасности и попытку ракетного обстрела.

Недавно Израиль согласовал условия мирного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Израиль не будет объявлять суверенитет над западным берегом реки Иордан. В то же время, мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима.

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Дата
16
августа

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