Израиль заключил мирный договор с Объединенными Эмиратами

Израиль согласовал условия мирного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами.
Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в соцсети, в четверг, 13 августом ,.
"Президент Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммед бин Заед говорили сегодня и договорились о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ", - написал Трамп.
По его словам, Израиль не будет объявлять суверенитет над западным берегом реки Иордан. В то же время, мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима.
Как отмечается, в ближайшие недели должна состояться встреча делегации Израиля и ОАЭ с целью подписания ряда двусторонних соглашений и установление официальных дипломатических отношений.
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Стоит отметить, что ОАЭ стали первым государством Персидского залива, которые имеют дипломатические отношения с Израилем.
Как сообщается, в рамках соглашения стороны будут продолжать урегулирования палестино-израильского конфликта с другими странами Персидского залива.
В свою очередь, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид сообщил о том, что Израиль отказался от аннексии палестинских территорий.
"ОАЭ и Израиль разработают дорожную карту для начала двустороннего сотрудничества", - добавил он.
Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля атаковала контролируемый палестинцами сектор Газа в ответ на запуск на израильскую территорию воздушных шаров с взрывчаткой.
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