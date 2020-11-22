Израиль ответил авиаударами на ракету Сектора Газа

Израильские военные заявили, что их самолет нанес удар по нескольким военным объектам, принадлежащим ХАМАСа. Фото: pixabay

Израиль атаковал авиаударами по Сектору Газа.

Это его ответ на ракету палестинских боевиков, которую те выпустили накануне, сообщает агентство Reuters.

Сообщений о жертвах с обеих сторон границы не поступало. По данным полиции Израиля, ракета, выпущенная в Газу в субботу вечером, повредила фабрику в южном городе Ашкелон.

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Израильские военные заявили, что их самолет нанес удар по нескольким военным объектам, принадлежащим Хамасу, исламистской вооруженной группировки, которая контролирует Газу.

Удары нанесли по целям в городе Газа и городах Рафах и Хан-Юнис на юге Сектора Газа, где из немногих мест можно было увидеть пламя и клубы дыма. Ни одна из военных групп Газы сразу не взяла на себя ответственность за запуск ракеты. Последний раз Израиль и ХАМАС вели войну в 2014 году и с тех пор несколько раз обстрелы возобновлялись, хотя в последние месяцы предел в основном был спокойний.

"Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все события, происходящие в Секторе Газа, и будет нести последствия террористической деятельности против израильского гражданского населения", - сообщили в заявлении военных.

В результате ракетного обстрела Кабула, столицы Афганистана, погибли восемь человек, еще 30 человек получили ранения. Взрывы прогремели в нескольких густонаселенных районах в центре города. Разорвались более 20 снарядов, в том числе и недалеко от Зеленой зоны, где расположены посольства и международные офисы.