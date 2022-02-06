Израиль отменяет большинство карантинных ограничений

В стране снижается заболеваемость коронавирусом. Фото: ukrinform

Правительство Израиля на фоне снижения заболеваемости коронавирусом проголосовало за отмену большинства карантинных требований.

С 7 февраля в стране отменят почти все карантинные ограничения. Об этом сообщает Times of Israel.

В частности, отменяют "зеленые паспорта" в ресторанах, кинотеатрах, спортзалах и гостиницах.

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Правительство также одобрило отмену ограничений по количеству людей в магазинах, ресторанах. Теперь не будет действовать требование соблюдения дистанции между столиками.

Паспорт о вакцинации потребуется при входе в закрытые помещения, где существует высокий риск заражения – например, залы для проведения мероприятий и танцевальные клубы.

По состоянию на 4 февраля в мире диагностировали более 388,5 млн Covid-случаев. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Франции и США. Украина на 21 месте в мире.