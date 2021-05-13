Израиль объявил мобилизацию резервистов

Мобилизацию одобрили на фоне боевых действий с ХАМАС. Фото: DW

Командование Армии обороны Израиля одобрило мобилизацию 9 тысяч резервистов.

Они должны прибыть на базу в полной готовности к участию в боевых действиях. Об этом сообщает Newsru.co.il.

Призыв связан с проведением антитеррористической операции "Страж стен", которая началась 11 мая после массированного ракетного обстрела израильской территории.

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"В течение первого и второго дня операции был нанесен сотни ударов по целям в секторе Газа. МЗ Газа сообщал о десятках убитых и сотни раненых. Судя по опубликованным отчетам, большинство убитых - боевики террористических группировок, причастных к обстрелу. Но есть жертвы и среди мирного населения ", - сказано в сообщении.

Украинская авиакомпания МАУ отменила все запланированные на 13 мая рейсы из Киева в Тель-Авив и в обратном направлении. Пассажиров просят внимательно следить за обновлением информации на сайте авиакомпании, а также на сайтах аэропортов Борисполь и Бен Гурион. Речь идет о рейсах с номерами PS778, PS775, PS776 и PS777