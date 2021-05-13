Израиль готовится к наземной операции в Секторе Газы

Израильские солдаты стреляют из 155-мм самоходной гаубицы по Сектору Газа / Getty Images

Израильские военные планируют утвердить сегодня, 13 мая, возможное наземное вторжение в Сектор Газы. Бригадный генерал Хидаят Зильберман сообщил израильским СМИ, что детали вскоре лягут на стол руководству страны.

Дополнительные войска, включая пехотные и бронированные бригады, переброшены в район на границе с Сектором Газы. Об этом пишет The Independent.

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Количество погибших в результате ракетных обстрелов между Палестиной и Израилем продолжает расти. Минздрав Газы заявил, что в результате израильских ракетных ударов погибли 83 палестинца. В частности, 17 детей. В Израиле погибли семь человек - три женщины, два ребенка и двое солдат. Тель-Авив заявил, что среди погибших палестинцев в Газе более 30 боевиков ХАМАСа.

На фоне возможной наземной войны вспыхнуло насилие между арабским населением Израиля, которое считает себя дискриминированным государством, и евреями, а также полицией. СМИ делятся ужасными кадрами линчевания с обеих сторон во время столкновений в городах со смешанным населением. Президент Израиля предупредил о гражданской войне и призвал стороны прекратить это безумие.

Кадры с арабом, почти подвергнутым линчеванию толпой израильтян в городе Бат-Мате, у Тель-Авива, транслировали несколько телеканалов. На кадрах толпа топчет залитое кровью тело, когда человек неподвижно лежит на земле. Израильская полиция расследует инцидент, мужчина выжил. Между тем, в городе Акко, на севере Израиля, 30-летнего еврея бросили в критическом состоянии после нападения и избиения толпой арабов, вооруженных палками и камнями. Полиция сообщила, что всего арестовано более 370 человек. Премьер Биньямин Нетаньяху назвал это "анархией".

"Ничто не может оправдать нападение арабов толпой на евреев. И ничто не может оправдать нападение евреев толпой на арабов", - заявил Натаньяху.

Министр обороны Бенни Ганц приказал массово усилить пограничную полицию, чтобы "остудить" волну жестоких нападений в городах по всему Израилю. Он назвал насилие "не менее опасным, чем ракеты ХАМАС".

ООН предупредила, что Израиль и Газа находятся на грани "тотальной войны". США направили в регион высокого дипломата, а президент Джо Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху.

Более 1600 ракет ХАМАС выпустил в сторону Израиля. Тель-Авив вместо поразил более 600 целей в Секторе Газа, включая места производства ракет и складские помещения, а также несколько многоэтажных жилых зданий.