Израиль готов к удару по лидерам ХАМАС

Израиль и радикальное движение ХАМАС 20 мая договорились о прекращении огня. Фото: Reuters

Вооруженные силы Израиля готовы нанести удары по лидерам группировки ХАМАС, несмотря на режим прекращения огня.

Среди тех, кого армия продолжает преследовать - лидер военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф, пишет Times of Israel.

Дейф - палестинский военачальник, с 1996 года - командующий военным крылом исламистской организации ХАМАС, признанной в ряде стран террористической организацией. В Израиле Дейф считается одним из самых опасных террористов, который лично планировал многочисленные теракты против мирных граждан.

Израиль и радикальное движение ХАМАС 20 мая договорились о прекращении огня в ночь на пятницу, 21 мая. По данным СМИ, по состоянию на утро пятницы договоренностей придерживаются обе стороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 140 украинцев хотят выехать из Сектора Газы

7 мая после завершения молитвы на Храмовой горе в Иерусалиме палестинцы забросали камнями израильских силовиков. Те применили резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. После этого боевики организации ХАМАС, контролирующей Сектор Газа, нанесли массированный ракетный удар по Израилю. Сообщалось о 10 погибших в результате обстрела. Израильские военно-воздушные силы нанесли ответный авиаудар по целям в секторе Газа. По оценке ВОЗ, в секторе Газа погибли 222 человека, еще 6046 получили травмы.