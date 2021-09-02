Из-под завалов слышали крики детей: в Мексике на жилой квартал упала скала

Под завалами погибли два человека. Фото: REUTERS

В Мексике из-за землетрясения в 7 баллов, которое произошло в 320 км от страны случился обвал. Скальная глыба упала на густонаселенный жилой район горного поселка Тлальнепантла. По меньшей мере два человека погибли. Под завалами может находиться по меньшей мере 10 человек.

Об этом сообщает AP.

На место катастрофы работают спасатели. Из-под завалов очевидцы слышали крики детей. Дополнительно на помощь отправили отряды со служебными собаками, которые должны разыскать пропавших по запаху.

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"Сейчас мы сосредоточены на спасении людей, которые, к сожалению, были застигнуты врасплох на месте происшествия. Власти уже эвакуировали близлежащие дома и призвала жителей избегать пострадавшего района", - сказал мэр поселка Расиель Перес Крус.

Людей предупредили о вероятности падения еще одной глыбы и попросили найти себе место для ночлега в другом районе.

На Мексику обрушился мощный ураган Олаф. Шторм принес с собой наводнения и оползни. Ураган сломал деревья, затопил дороги и парализовал движение транспорта. Местные власти пооткрывали специальные центры для укрытия от стихии.