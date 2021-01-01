Изобрели датчик, который обнаруживает коронавирус в воздухе

Сенсор оповещает об опасной концентрации вируса. Фото: RUVID

В Италии спроектировали высокочувствительный биосенсор, который непрерывно отслеживает концентрацию SARS-CoV-2 в аэрозолях окружающей среды.

Система подает сигнал, если обнаруживает опасную концентрацию вируса в воздухе. Об этом сообщается на сайте ассоциации университетов Валенсии RUVID.

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"Предварительные исследования проводились с использованием вирусоподобных частиц VPL. Биосенсор способен распознавать их как коронавирус с помощью антител и иммунных реакций организма", - говорится в сообщении.

Сейчас биосенсор тестируют в клинике. Результаты испытаний покажут эффективность биосенсора и помогут выработать систему мер, которая поможет снизить риск заражения в больницах и защитить пациентов и медперсонал.

За последние сутки в Украине обнаружили 9432 новых больных коронавирусом. Умерли 147 человек, преодолели болезнь 10016 пациентов. За все время пандемии в Украине подтвердили 1064479 случаев Covid-19.