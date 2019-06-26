Избрали нового генерального секретаря Совета Европы

Генсеком стала представительница Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Фото: flickr.com

Вице-премьер-министра и министра иностранных и европейских дел Хорватии Марию Пейчинович-Бурич в Парламентской ассамблее Совета Европы избрали новым генеральным секретарем Совета Европы.

Президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье сообщила об этом на заседании летней сессии, что происходит 24-28 июня во Страсбурге, Франция, передает УНИАН.

"Позвольте мне поздравить госпожу Пейчинович-Бурич с ее избранием на должность генерального секретаря Советом Европы", - сказала Мори-Паскье.

Пейчинович-Бурич получила 159 голосов. Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс - 105.

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Мария Пейчинович-Бурич начнет выполнять полномочия генерального секретаря Совета Европы 18 сентября 2019. Ее выбрали до 2024 года включительно.

Парламентская ассамблея Совета Европы 25 июня приняли резолюцию, которая усложняет процедуру наложения санкций. Это означает, что Россия сможет вернуться в состав организации без выполнения поставленных перед ней условий. Новая резолюция ограничила право учреждения лишать делегации-участники права голоса, как было сделано с РФ.