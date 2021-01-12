Избежать ассоциаций с Россией: Тихановская предлагает переименовать Беларусь

Официальное наименование Беларуси в 24 европейских странах более приближено к белорусскому оригиналу, а не копии с русского названия. Фото: pixabay.com

Чтобы избежать ассоциаций с Россией, экс-кандидатка в президенты и лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская предложила переименовать республику на литовском языке из Baltarusija в Belarusia.

Соответствующее предложение она направила министру иностранных дел Литвы, сообщили в Telegram-канале Тихановской.

"Нынешнее официальное название Baltarusija, к сожалению, воспринимается как калька из русского слова, что приводит к ложной ассоциации с Россией", - пояснила она.

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Тихановская указала, что из всех альтернатив, предложенных литовскими экспертами, это название наиболее приемлемо. Официальное наименование Беларуси в 24 европейских странах более приближено к белорусскому оригиналу, чем к копии с русского названия.

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Правление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может закончиться к весне 2021 года. Об этом заявила Светлана Тихановская. Лукашенко считает, что Запад якобы выступил против республики для того, чтобы "подобраться к России". Лукашенко считает, что за лидером оппозиции Светланой Тихановской стоят спецслужбы Литвы и Польши.