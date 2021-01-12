Избежать ассоциаций с Россией: Тихановская предлагает переименовать Беларусь

 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1359
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2196
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 1008
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3834
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2547
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 585
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4833
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 972
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
3
6
3
4
5
&quot;Самую страшную квартиру в мире&quot; хотят продать за $130 тыс
"Самую страшную квартиру в мире" хотят продать за $130 тыс
&quot;Государство возвращает часть ипотеки&quot; - украинка о жилье в Словакии
"Государство возвращает часть ипотеки" - украинка о жилье в Словакии
Вице-президента США Харрис поместили на обложку Vogue: сеть возмутили снимки политика
Вице-президента США Харрис поместили на обложку Vogue: сеть возмутили снимки политика
Японию обрушился мощный снегопад: много пострадавших
Японию обрушился мощный снегопад: много пострадавших
Беларусь взбунтовалась новыми протестами
Беларусь взбунтовалась новыми протестами
Видео
Все видео
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Интервью
1/5
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 225
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 333
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
2 Просмотров: 8550
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 306
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5751
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1053
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
вторник, 12 января 2021 07:29

Избежать ассоциаций с Россией: Тихановская предлагает переименовать Беларусь

  Комментировать
Избежать ассоциаций с Россией: Тихановская предлагает переименовать Беларусь
Официальное наименование Беларуси в 24 европейских странах более приближено к белорусскому оригиналу, а не копии с русского названия. Фото: pixabay.com

Чтобы избежать ассоциаций с Россией, экс-кандидатка в президенты и лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская предложила переименовать республику на литовском языке из Baltarusija в Belarusia.

Соответствующее предложение она направила министру иностранных дел Литвы, сообщили в Telegram-канале Тихановской.

"Нынешнее официальное название Baltarusija, к сожалению, воспринимается как калька из русского слова, что приводит к ложной ассоциации с Россией", - пояснила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пока не "скопытится": Лукашенко рассказал, сколько планирует оставаться у власти

Тихановская указала, что из всех альтернатив, предложенных литовскими экспертами, это название наиболее приемлемо. Официальное наименование Беларуси в 24 европейских странах более приближено к белорусскому оригиналу, чем к копии с русского названия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оглядываются на Россию: Тихановская пожаловалась на бездействие ЕС

Правление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может закончиться к весне 2021 года. Об этом заявила Светлана Тихановская.

Лукашенко считает, что Запад якобы выступил против республики для того, чтобы "подобраться к России". Лукашенко считает, что за лидером оппозиции Светланой Тихановской стоят спецслужбы Литвы и Польши.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Избежать ассоциаций с Россией: Тихановская предлагает переименовать Беларусь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
января

В результате землетрясения погибли более 220 тысяч человек

Две страны решили объединиться в одну

Самое читаемое
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 24733
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
 Просмотров: 15714
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
6
 Просмотров: 13348
Фотограф поделился невероятными снимками с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными снимками с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 11097
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
10
 Просмотров: 9171
Мир
Впервые после штурма Капитолия Трамп встретился с вице-президентом Пенсом
Впервые после штурма Капитолия Трамп встретился с вице-президентом Пенсом Просмотров: 9
В результате землетрясения погибли более 220 тысяч человек
В результате землетрясения погибли более 220 тысяч человек
 Просмотров: 549
"Самую страшную квартиру в мире" хотят продать за $130 тыс
"Самую страшную квартиру в мире" хотят продать за $130 тыс
3
 Просмотров: 792
Две страны решили объединиться в одну
Две страны решили объединиться в одну
 Просмотров: 675
Кубе вернули статус государства-спонсора терроризма
Кубе вернули статус государства-спонсора терроризма Просмотров: 144
Больше всего комментируют
7
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
6
Зеленский: Не можем позволить рост тарифа на газ
5
Готовим план антикризисных мер - Арахамия
3
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
3
Украинцы блокируют движение транспорта из-за повышения тарифов
Голосов: 749
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть