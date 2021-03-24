Из тюрьмы отпустили более 600 заключенных протестующих

В Мьянме отпустили заключенных демонстрантов. Фото: Reuters

В Мьянме хунта освободила из тюрьмы более 600 протестующих, которых арестовали во время митингов против военного переворота в стране.

Из тюрьмы Инсейн в городе Янгон выпустили 628 заключенных, пишет The Australian.

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"Сегодня мы освободили 360 мужчин и 268 женщин из тюрьмы Инсейн", - заявил чиновник тюрьмы.

По словам адвоката одного из клиентов, в 10:00 тюрьму покинули 16 автобусов с людьми.

В Мьянме из-за протестов против военного переворота отключили интернет и доступ к Wi-Fi в общественных местах.