Из Сектора Газа планируют начать эвакуацию украинских граждан

В Секторе Газа оценочно проживают 1,6 тыс. украинцев. Фото: Reuters

19 мая из Сектора Газа планируется эвакуация 80 украинских граждан из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной.

Преимущественно это члены семей работников МИД Украины, передает "Обозреватель". Украинцам, которые изъявили желание эвакуироваться, предложили сформировать список и направить в диппредставительства для дальнейшей обработки.

В Секторе Газа оценочно проживают 1,6 тыс. украинцев. Это преимущественно украинские женщины, состоящие в браке с палестинцами и члены их семей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 200 палестинцев погибли в результате авиаударов. Треть - дети

10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев. С тех пор между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.