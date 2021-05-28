Из Беларуси высылают литовских дипломатов

В Минске решили ответить на высылку дипломатов. Фото: Reuters

МИД Беларуси выслало двух литовских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Вильнюса.

"Расцениваем сегодняшнее решение Вильнюса о высылке белорусских дипломатов как совершенно необоснованный шаг. Одно из логических объяснений - в Литве сознательно повышают градус эскалации в отношениях с Беларусью", - заявил представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает пресс-служба МИД Беларуси.

"Исходя из принципа взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Латвия заморозила дипломатические отношения с Беларусью

Дипломатам дали семь дней на то, чтобы покинуть территорию Беларуси.

Литва высылает из страны белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией и через их "несовместимость с дипломатическим статусом действия". Они должны покинуть страну в течение семи дней, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.