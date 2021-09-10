Из Афганистана вылетел первый коммерческий авиарейс, среди пассажиров - украинцы

Рейсом вылетели двое граждан Украины. Фото: Reuters

Самолет катарской авиакомпании Qatar Airways совершил первый коммерческий рейс из Кабула.

Компания Qatar Airways вывезла более ста человек. Подавляющее большинство - иностранцы. Вывезли двух граждан Украины, сообщил УНІАН руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы МИД договорился с катарской стороной о возможности эвакуации граждан Украины этим рейсом. Наше посольство в Таджикистане предложило украинцам в Афганистане выехать в Доху с последующим возвращением в Украину коммерческими авиалиниями. Согласились только двое украинский: мать и ее несовершеннолетний ребенок", - сообщил Николенко.

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"Согласно договоренности, катарская сторона обеспечила их перевозку в Доху и временное размещение в Катаре бесплатно. Рейс прибыл в Доху вчера в 20:00, граждане прошли ПЦР-тестирование и ожидают результаты. В случае получения отрицательных результатов, они смогут в ближайшее время вернуться в Украину. Сегодня наших граждан посетит консул, чтобы предоставить им необходимую консульскую помощь", - добавил он.

3 сентября "Талибан" взял под контроль провинцию Панджшер - последний регион, который содержался ополчением под командованием полевого командира Ахмада Масуда. 7 сентября талибы создали в Афганистане временное правительство. Им будет управлять один из их основателей Мохаммад Хасан Ахунд.