Иванка Трамп планирует посетить инаугурацию Байдена

Иванка Трамп может повесить инаугурацию Байдена. Фото: Reuters

Дочь действующего президента США Дональда Трампа Иванка 20 января решила посетить инаугурацию новоизбранного главы Соединенных Штатов Джо Байдена.

Подробностями делится Daily Mail.

По словам журналистов издания, Иванка хочет спасти свою политическую карьеру и произвести хорошее впечатление на нового президента на фоне штурма Капитолия.

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"Иванка обеспокоена тем, что ее многообещающая политическая карьера находится под угрозой, и она делает все возможное, чтобы спасти свою репутацию", - говорится в издании.

Трамп считает такое решение дочери "худшим, которое она могла принять". По мнению политика, семья должна быть на его стороне.

Он пригрозил дочери потерей тысяч сторонников-республиканцев и осуждением в соцсетях.

В понедельник, 11 января, Twitter заблокировал более 70 тыс. аккаунтов, пропагандирующих теорию заговора QAnon, после штурма Капитолия поклонниками действующего президента США Дональда Трампа.