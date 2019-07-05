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пятница, 05 июля 2019 11:00

Италия снова хочет отменить санкции против России

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Италия снова хочет отменить санкции против России
Конте уже второй раз делает подобное заявление. ФОТО: REUTERS

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вновь заявил, что работает над отменой санкций Европы против России.

"Мы считаем, что санкции не являются самоцелью, мы считаем их временной мерой. И Италия работает над созданием условий для преодоления этого состояния отношений между ЕС и Россией, которое является плохим и для ЕС, и для России ", - сказал он после встречи с российским президентом Владимиром Путиным, передает ANSA.

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Глава итальянского правительства Джузеппе Конте во время своего выступления перед международными партнерами подчеркнул, что вместе со своим кабинетом усилий для прекращения санкций против РФ.

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Дата
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