Италия снова хочет отменить санкции против России

Конте уже второй раз делает подобное заявление. ФОТО: REUTERS

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вновь заявил, что работает над отменой санкций Европы против России.

"Мы считаем, что санкции не являются самоцелью, мы считаем их временной мерой. И Италия работает над созданием условий для преодоления этого состояния отношений между ЕС и Россией, которое является плохим и для ЕС, и для России ", - сказал он после встречи с российским президентом Владимиром Путиным, передает ANSA.

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Глава итальянского правительства Джузеппе Конте во время своего выступления перед международными партнерами подчеркнул, что вместе со своим кабинетом усилий для прекращения санкций против РФ.