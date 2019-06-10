"Истинное лицо": показали Путина в правильном ракурсе

Владимира Путина сфотографировали в необычном ракурсе. Фото: instagram.com/petrosphotos

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге президента России Владимира Путина сфотографировали в необычном ракурсе.

Снимок опубликовал на своей странице в Instagram фотограф Александр Петросян.

"12 лет подряд снимаю форум тот. Все жду, что экономика взлетит и расцветет", - добавил ироничную подпись автор.

Среди пользователей снимок вызвал настоящий фурор. Фото набрало уже 7821 лайк и 365 комментариев.

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"Это фото должно стать символом всех лет правления этой личности, это шедеврально, это как карикатура, я просто в сказочном шоке от такой актуальности!", "Лучшее фото форума", "А это можно лайкать?", "Сказочный в правильном ракурсе" , "Истинное лицо", - пишут в комментариях.

В Воронеже появилось "надгробие Владимиру Путину" с надписью "Сказочный вор и лжец. Политический труп". Снимки "надгробия" опубликовали в Twitter протестного движения "Агит Россия". В движении уточнили, что получили изображения через бот в Telegram. Кто стоит за этой акцией, пока неизвестно.