В Воронеже установили "надгробие Путину"

Активисты разных протестных движений России устанавливают "надгробия Владимиру Путину"

В Воронеже появилось "надгробие Владимиру Путину" с надписью "Сказочный вор и лжец. Политический труп".

Снимки "надгробия" опубликовали в Twitter протестного движения "Агит Россия". В движении уточнили, что получили изображения через бот в Telegram. Кто стоит за этой акцией, пока неизвестно.

С марта 2019-го в городах России активисты разных протестных движений устанавливают "надгробия Владимиру Путину". Они говорят, что акция уже переросла во "всероссийский флешмоб", который должен показать, что "Путин умер для граждан России". Сейчас известно о "надгробиях" не менее чем в 7 городах — предпоследнее появилось в Екатеринбурге 21 апреля. В 2 городах "надгробия" установили активисты протестного движения "Агит Россия". В Санкт-Петербурге "надгробие" появилось 3 апреля напротив Исаакиевского собора, именно оно получило широкую огласку. В установке обвинили пресс-секретаря движения Григория Кудрявцева и арестовали на 9 суток. По словам активиста, "надгробие Путину" было установлено за антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление: Путин умер для граждан России.

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Наибольший резонанс вызвало "надгробие" напротив Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Первое "надгробие Путину" появилось в Набережных Челнах, второе — Москве, третье — Берлине. По сути, флешмоб начался с Москвы, где надгробие установили участники "Бессрочного протеста" (после митингов против пенсионной реформы, прошедших 9 сентября 2018-го, в нескольких десятках городов России начались бессрочные акции протеста против действующей власти). 4-е "надгробие" установил активист движения в Кургане (сразу после установки "надгробия" сторонник движения Евгений Жуков получил 15 суток административного ареста, но за ранее проведенную акцию). "Агит Россия" публиковала новости об акциях (изначально "ВКонтакте" удаляла фотографии "надгробия Путину", поскольку они "вводят в заблуждение", но позднее разрешила их публикацию).