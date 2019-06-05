В Воронеже установили "надгробие Путину"

 
Ексклюзивы
1/5
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 585
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
Просмотров: 2187
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 4653
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3258
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2133
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7551
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1152
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4654
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2970
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2772
Фото
Все фото
11
4
13
6
6
&quot;Под пиво пойдет&quot;: в Украине и за рубежом обсуждают сериал &quot;Чернобыль&quot;
"Под пиво пойдет": в Украине и за рубежом обсуждают сериал "Чернобыль"
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Проверяют работу с ультрафиолетом - шахтер рассказал, как открыл клининговую компанию
Проверяют работу с ультрафиолетом - шахтер рассказал, как открыл клининговую компанию
&quot;Паспорт добровольцу&quot;: под Администрацией президента прошел митинг &quot;Национального Корпуса&quot;
"Паспорт добровольцу": под Администрацией президента прошел митинг "Национального Корпуса"
Видео
Все видео
Российские оккупанты подбили авто управляемой ракетой: как погибли двое военных
Российские оккупанты подбили авто управляемой ракетой: как погибли двое военных
Российская чиновница упала в лужу во время инспекции
Российская чиновница упала в лужу во время инспекции
Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский хор
Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский хор
Показали, как террористы на Донбассе взорвали себя
Показали, как террористы на Донбассе взорвали себя
Села стали реками: непогода наделала беды на Тернопольщине
Села стали реками: непогода наделала беды на Тернопольщине
Интервью
1/5
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 171
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 450
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 954
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3555
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31681
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 1143
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
среда, 05 июня 2019 16:57

В Воронеже установили "надгробие Путину"

  Комментировать

  Активисты разных протестных движений России устанавливают "надгробия Владимиру Путину"
Активисты разных протестных движений России устанавливают "надгробия Владимиру Путину"

В Воронеже появилось "надгробие Владимиру Путину" с надписью "Сказочный вор и лжец. Политический труп".

Снимки "надгробия" опубликовали в Twitter протестного движения "Агит Россия". В движении уточнили, что получили изображения через бот в Telegram. Кто стоит за этой акцией, пока неизвестно.

С марта 2019-го в городах России активисты разных протестных движений устанавливают "надгробия Владимиру Путину". Они говорят, что акция уже переросла во "всероссийский флешмоб", который должен показать, что "Путин умер для граждан России". Сейчас известно о "надгробиях" не менее чем в 7 городах — предпоследнее появилось в Екатеринбурге 21 апреля. В 2 городах "надгробия" установили активисты протестного движения "Агит Россия". В Санкт-Петербурге "надгробие" появилось 3 апреля напротив Исаакиевского собора, именно оно получило широкую огласку. В установке обвинили пресс-секретаря движения Григория Кудрявцева и арестовали на 9 суток. По словам активиста, "надгробие Путину" было установлено за антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление: Путин умер для граждан России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский анонсировал смерть российского имперского проекта

  Наибольший резонанс вызвало "надгробие" напротив Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Наибольший резонанс вызвало "надгробие" напротив Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Первое "надгробие Путину" появилось в Набережных Челнах, второе — Москве, третье — Берлине. По сути, флешмоб начался с Москвы, где надгробие установили участники "Бессрочного протеста" (после митингов против пенсионной реформы, прошедших 9 сентября 2018-го, в нескольких десятках городов России начались бессрочные акции протеста против действующей власти). 4-е "надгробие" установил активист движения в Кургане (сразу после установки "надгробия" сторонник движения Евгений Жуков получил 15 суток административного ареста, но за ранее проведенную акцию). "Агит Россия" публиковала новости об акциях (изначально "ВКонтакте" удаляла фотографии "надгробия Путину", поскольку они "вводят в заблуждение", но позднее разрешила их публикацию).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Воронеже установили "надгробие Путину"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июня

Открыли крупнейшую в истории выставку

Самое читаемое
&quot;Исчезли&quot; 12% выпускников крымских школ
"Исчезли" 12% выпускников крымских школ Просмотров: 20341
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
 5 Просмотров: 13887
Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками
Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками
 Просмотров: 13221
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 12627
К семье убитого 5-летнего мальчика пришел Арсен Аваков
К семье убитого 5-летнего мальчика пришел Арсен Аваков
3
 Просмотров: 11332
Общество
В России выпустят свою версию сериала о Чернобыле
В России выпустят свою версию сериала о Чернобыле
Российские оккупанты подбили авто управляемой ракетой: как погибли двое военных
Российские оккупанты подбили авто управляемой ракетой: как погибли двое военных
 Просмотров: 108
Труба рассказал о расследовании убийства 5-летнего мальчика
Труба рассказал о расследовании убийства 5-летнего мальчика Просмотров: 351
Новое правописание и ВНО: чего ждать выпускникам
Новое правописание и ВНО: чего ждать выпускникам Просмотров: 63
"Сохраняя свои рейтинги, он теряет наше время": выводы по визиту Зеленского в Брюссель
"Сохраняя свои рейтинги, он теряет наше время": выводы по визиту Зеленского в Брюссель
 2 Просмотров: 576
Больше всего комментируют
13
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
9
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
5
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
3
Была "агентом Кремля": новая пресс-секретарь Зеленского сделала неожиданное заявление
3
Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
Голосов: 39515
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua