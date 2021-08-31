Исследователи записали потрясающее видео из эпицентра сокрушительного урагана Ида

Фото: hurricanehunters

Американская правительственная организация "Охотники за ураганами" попала в эпицентр урагана Ида, который бушует на южном побережье страны.

Соответствующее видео появилось в Facebook.

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Самолет метеоразведки ВВС США влетел в так называемый глаз урагана. Пилотам удалось создать относительно безопасный маршрут благодаря радарам. Таким образом они избежали особо опасных участков.

"Команда дважды пролетела сквозь эпицентр урагана, когда он достиг суши", - говорится в описании видео.

В США бушует сильнейший за последние 10 лет ураган Ида. Президент Джо Байден назвал шторм чрезвычайной катастрофой. Ида оказалась мощнее урагана Катрина, который бушевал в Луизиане в 2005 году. Сейчас Новый Орлеан вновь оказался под водой, ведь ураган вызвал масштабные наводнения и оползни.