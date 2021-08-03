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пятница, 06 августа 2021 06:30

Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина

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Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
Облако атомной бомбы Хиросимы через 2–5 минут после взрыва над Хиросимой / Honkawa Elementary School

6 августа 1945 года США стали первой и единственной страной, применившей атомное оружие в военное время, когда сбросили атомную бомбу на японский город Хиросима. Приблизительно 80 тыс человек погибли в результате взрыва, еще 35 тыс получили ранения. По крайней мере, еще 60 тыс умерли к концу года от последствий радиоактивных осадков.

Хотя падение атомной бомбы на Японию ознаменовало окончание Второй мировой войны, многие историки утверждают, что это также послужило началом Холодной войны.

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С 1940 года США работали над созданием атомного оружия, после того как их предупредили, что нацистская Германия уже проводит исследования в этой области. К тому времени, когда США провели первое успешное испытание в июле 1945 года в пустыне Нью-Мексико, Германия уже потерпела поражение. Однако война против Японии в Тихом океане продолжалась. Президент США Гарри Трумэн, предупрежденный некоторыми из своих советников, что любая попытка вторжения в Японию приведет к ужасающим потерям среди американцев, приказал использовать новое оружие для скорейшего прекращения войны.

6 августа 1945 года американский бомбардировщик Enola Gay сбросил пятитонную бомбу на японский город Хиросима. Взрыв мощностью 15 тыс тонн в тротиловом эквиваленте превратил 10,5 кв км города в руины и сразу унес жизни 80 тыс жизней. Еще десятки тысяч человек умерли в следующие недели от ран и радиационного отравления. Три дня спустя еще одну бомбу сбросили на город Нагасаки, в результате чего погибло еще около 40 тыс человек. Через несколько дней Япония объявила о капитуляции.

За годы, прошедшие с тех пор, как на Японию сбросили две атомные бомбы, ряд историков предположил, что это оружие преследовало двоякую цель. Во-первых, положить конец войне с Японией и спасти американские жизни. Второй целью было показать СССР новое оружие массового поражения в действии.

К августу 1945 года отношения между СССР и США резко ухудшились. Потсдамская конференция между президентом США Гарри Трумэном, советским диктатором Иосифом Сталиным и британским премьером Уинстоном Черчиллем закончилась за четыре дня до бомбардировки Хиросимы. Встреча была отмечена взаимными обвинениями и подозрениями между американцами и советами. Русские войска занимали большую часть Восточной Европы. Трумэн и многие его советники надеялись, что атомная монополия США может предложить дипломатические рычаги воздействия на Москву. Таким образом, падение атомной бомбы на Японию можно рассматривать как первый выстрел Холодной войны.

Если официальные лица США действительно считали, что они могут использовать свою атомную монополию в дипломатических целях, у них было мало времени, чтобы претворить план в жизнь. К 1949 году советы разработали собственную атомную бомбу, и началась гонка ядерных вооружений.

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Дата
06
августа

Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина

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