Испания не пустила российские военные корабли в свой порт

Российские корабли планировали на три дня остановиться в Испании. Фото: kurs.com.ua

Министерство иностранных дел Испании запретило двум российским военным кораблям заходить в порт города Сеута.

Российская армия спрашивала о стоянке большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и спасательного буксирного судна "Алтай", сообщает El Confidencial.

Корабли планировали на три дня остановиться в порту с 18 августа для дозаправки и пополнения запасов пищи.

МИД отказалось принимать российские корабли, поскольку не получило информацию об их дальнейшем маршруте.

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В начале июля в Черном море российские военные корабли провели учения с боевой стрельбой на фоне маневров Sea Breeze стран НАТО.

Экипажи десантных кораблей "Орск" и "Саратов" Черноморского флота РФ провели масштабную стрельбу в море.