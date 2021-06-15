Испанцы против помилования лидеров каталонских сепаратистов

Протестующие выступают против планов премьера Педро Санчеса помиловать каталонских сепаратистов / Getty Images

Десятки тысяч людей вышли на протест в столице Испании Мадриде против планов властей помиловать лидеров заключенных каталонских сепаратистов.

Лидеры правых испанских партий присоединились к акции против помилования 12 сепаратистов за их неудачную попытку провозглашения независимости Каталонии в 2017 году. Об этом пишет ВВС.

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Протестующие обвиняют правительство Испании, которое возглавляют социалисты, в использовании амнистии для поднятия рейтинга. Правительство заявляет, что помилование поможет снизить напряженность вокруг Каталонии.

Стремление автономного региона к независимости в 2017 году погрузило Испанию в самый большой политический кризис за последние 40 лет. В 2019-м девять лидеров каталонских сепаратистов были признаны виновными в подстрекательстве и участии в незаконном референдуме, и приговорены к длительным срокам. Еще трое были признаны виновными в неповиновении, но не сели в тюрму. В Каталонии их считают политическими заключенными и проводят акции за их освобождению. Демонстранты в Мадриде видят в помиловании угрозу национальному единству.

"Мы должны прекратить это помилование, потому что амнистия требует раскаяния виновного, а сепаратисты этого не сделают", - говорит один из протестующих Карлос Бандеч.

Но премьер Педро Санчес защищает свой шаг как способ сблизить каталонцев и испанцев.

"Испанскому обществу следует перейти от плохого прошлого к лучшему будущему, а это требует великодушия", - сказал ранее Санчес.

По данным опроса испанской газеты El Mundo, 61% испанцев не согласны с помилованием, а 29,5% поддерживают его. Но в прошлом месяце верховный суд страны заявил, что выступает против возможного помилования каталонских сепаратистских лидеров.

1 октября 2017-го в Каталонии состоялся референдум о независимости. За независимость проголосовали 90,18% каталонцев при явке в 43%. Правительство Испании не признало де-факто объявление Каталонии независимости региона. 27 октября правительство Каталонии проголосовало за провозглашение независимости от Испании. Тогда сенат Испании проголосовал за введение в действие ст. 155 конституции, по которой приостанавливалось самоуправления Каталонии. В тот же день тогдашний премьер Испании Мариано Рахой распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы. Лидеры каталонцев были задержаны и приговорены к длительным срокам.