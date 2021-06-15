Испанцы против помилования лидеров каталонских сепаратистов

 
Ексклюзивы
1/5
Снимают квартиру и крушат ради "хайпа". Как заработать на посуточной аренде
Снимают квартиру и крушат ради "хайпа". Как заработать на посуточной аренде
Просмотров: 225
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 531
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 675
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 909
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 396
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 360
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
7 Просмотров: 1377
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1602
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Просмотров: 783
Фото
Все фото
3
4
3
4
4
Назвали причину взрыва на российской АЗС: пострадали десятки людей
Назвали причину взрыва на российской АЗС: пострадали десятки людей
Протасевича под принуждением вывели на брифинг власти Беларуси по Ryanair
Протасевича под принуждением вывели на брифинг власти Беларуси по Ryanair
В Турции при загадочных обстоятельствах погибла модель-украинка
В Турции при загадочных обстоятельствах погибла модель-украинка
Байден нарушил королевский протокол на саммите G7
Байден нарушил королевский протокол на саммите G7
Королева Елизавета II стала звездой вечера на G7
Королева Елизавета II стала звездой вечера на G7
Видео
Все видео
В России взорвалась АЗС: жуткое видео
В России взорвалась АЗС: жуткое видео
Патриарх Кирилл благословил россиян умирать за Путина
Патриарх Кирилл благословил россиян умирать за Путина
Ванилин начнут делать из пластиковых отходов
Ванилин начнут делать из пластиковых отходов
Русские крестьяне просят Меркель построить им дорогу
Русские крестьяне просят Меркель построить им дорогу
Мужчина встретил сына, которого украли почти 60 лет назад
Мужчина встретил сына, которого украли почти 60 лет назад
Интервью
1/5
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 108
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 765
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 531
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 459
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2745
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 июня 2021
Просмотров: 432
Підкорити хворобу
– Треба не менше 60 тисяч доларів, щоб підкорити Еверест. Ну і дрібні витрати, – каже Ігор Яськевич. Став 30-м українцем, який ...
вторник, 15 июня 2021 12:10

Испанцы против помилования лидеров каталонских сепаратистов

  Комментировать
Испанцы против помилования лидеров каталонских сепаратистов
Протестующие выступают против планов премьера Педро Санчеса помиловать каталонских сепаратистов / Getty Images

Десятки тысяч людей вышли на протест в столице Испании Мадриде против планов властей помиловать лидеров заключенных каталонских сепаратистов.

Лидеры правых испанских партий присоединились к акции против помилования 12 сепаратистов за их неудачную попытку провозглашения независимости Каталонии в 2017 году. Об этом пишет ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Произошли массовые столкновения после приговора лидерам Каталонии

Протестующие обвиняют правительство Испании, которое возглавляют социалисты, в использовании амнистии для поднятия рейтинга. Правительство заявляет, что помилование поможет снизить напряженность вокруг Каталонии.

Стремление автономного региона к независимости в 2017 году погрузило Испанию в самый большой политический кризис за последние 40 лет. В 2019-м девять лидеров каталонских сепаратистов были признаны виновными в подстрекательстве и участии в незаконном референдуме, и приговорены к длительным срокам. Еще трое были признаны виновными в неповиновении, но не сели в тюрму. В Каталонии их считают политическими заключенными и проводят акции за их освобождению. Демонстранты в Мадриде видят в помиловании угрозу национальному единству.

"Мы должны прекратить это помилование, потому что амнистия требует раскаяния виновного, а сепаратисты этого не сделают", - говорит один из протестующих Карлос Бандеч.

Но премьер Педро Санчес защищает свой шаг как способ сблизить каталонцев и испанцев.

"Испанскому обществу следует перейти от плохого прошлого к лучшему будущему, а это требует великодушия", - сказал ранее Санчес.

По данным опроса испанской газеты El Mundo, 61% испанцев не согласны с помилованием, а 29,5% поддерживают его. Но в прошлом месяце верховный суд страны заявил, что выступает против возможного помилования каталонских сепаратистских лидеров.

1 октября 2017-го в Каталонии состоялся референдум о независимости. За независимость проголосовали 90,18% каталонцев при явке в 43%. Правительство Испании не признало де-факто объявление Каталонии независимости региона. 27 октября правительство Каталонии проголосовало за провозглашение независимости от Испании. Тогда сенат Испании проголосовал за введение в действие ст. 155 конституции, по которой приостанавливалось самоуправления Каталонии. В тот же день тогдашний премьер Испании Мариано Рахой распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы. Лидеры каталонцев были задержаны и приговорены к длительным срокам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Испанцы против помилования лидеров каталонских сепаратистов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июня

СССР аннексировал Литву, Латвию и Эстонию

Первый успешный перелет Атлантики завершился тем, что самолет перевернулся

Самое читаемое
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
 Просмотров: 4167
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 4167
Полицейский &quot;подрезал&quot; машину с детьми и обстрелял пассажиров
Полицейский "подрезал" машину с детьми и обстрелял пассажиров
4
 Просмотров: 3870
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье Просмотров: 3537
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
8
 Просмотров: 3403
Мир
В Кремле озвучили темы переговоров Байдена и Путина
В Кремле озвучили темы переговоров Байдена и Путина Просмотров: 81
Маск продал почти все дома, чтобы вложить в колонию на Марсе
Маск продал почти все дома, чтобы вложить в колонию на Марсе Просмотров: 108
Байдена отговорили от общей пресс-конференции с Путиным
Байдена отговорили от общей пресс-конференции с Путиным Просмотров: 171
ВОЗ изучит опасный побочный эффект, который возникает после прививки Pfizer
ВОЗ изучит опасный побочный эффект, который возникает после прививки Pfizer Просмотров: 378
Израиль открыл границы для украинцев: новые требования
Израиль открыл границы для украинцев: новые требования Просмотров: 162
Больше всего комментируют
25
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
4
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
1
Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину
Голосов: 278
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть