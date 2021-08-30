"Исламское государство" взяло ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула

Террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за сегодняшний ракетный обстрел аэропорта Кабула.

Американская противоракетная оборона перехватила пять ракет. Об этом сообщает Reuters.

"По милости Всемогущего Бога, солдаты Халифата нацелили шесть ракет" Катюша "на международный аэропорт Кабула", - говорится в сообщении группировки в Telegram.

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Ракеты попали в несколько мест в самом Кабуле. Эвакуацию людей в связи с обстрелом не прекращали.

В понедельник, 30 августа, над Кабулом пролетели пять ракет. Были слышны мощные взрывы, отметили местные журналисты. Люди, живущие рядом с аэропортом в Кабуле, услышали звуки системы противоракетной обороны. Неподалеку от аэродрома поднялся высокий столб дыма.

В воскресенье, 29 августа, вблизи аэропорта в Кабуле прогремел новый взрыв. Чиновник в сфере безопасности недавно свергнутого правительства Афганистана уверен, что это была ракета, "попавшая в дом недалеко от аэропорта".

Шесть гражданских афганских жителей, в том числе четверо детей, погибли после запуска ракеты в аэропорт Кабула.