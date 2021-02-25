Исламские фанатики впервые попытались взорвать "Всемирный торговый центр"

Повреждения в гараже "Всемирного торгового центра" после взрыва бомбы / Wikipedia

26 февраля 1993-го в 12:18 бомба взорвалась в гараже "Всемирного торгового центра" Нью-Йорке, оставив дыру шириной 18 м. Взрыв вызвал обвал нескольких железобетонных перекрытий.

Хотя бомба не смогла серьезно повредить основную конструкцию небоскреба, 6-ро человек погибли и более тысячи получили ранения. Самому зданию был нанесен ущерб более чем на $0,5 млрд. После теракта власти эвакуировали 50 тыс. человек. Сотни из них пострадали от отравления дымом. Эвакуация продолжалась весь день.

Городская власть и ФБР провели розыск подозреваемых, и в течение нескольких дней схватили несколько радикальных исламистов. В марте 1994-го Мохаммеда Саламеха, Ахмада Аджаджу, Нидала Айяду и Махмуда Абухалима приговорили к пожизненному заключению каждого.

Организатор Рамзи Ахмед Юсеф оставался на свободе до февраля 1995-го, когда был арестован в Пакистане. В его компьютере нашли террористические планы, которые включали убийство Папы Иоанна Павла II и подкладывания бомб в 15 авиалайнеров США. По замыслу террориста небоскреб должен был обрушиться.

Все причастные к теракту были связаны с шейхом Омаром Абдель Рахманом - радикальным египетским религиозным лидером, который жил в США. В 1995-м Рахман и 10 его сторонников были осуждены за сговор с целью теракта в штаб-квартиры ООН и других достопримечательностей Нью-Йорка. Прокуратура выяснила, что нападение на "Всемирный торговый центр" был частью заговора.

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В ноябре 1997-го Юсеф был приговорен к пожизненному заключению. Только 1 человек, причастный к нападению, житель Ирака Абдул Рахман Ясин, остался на свободе.

После взрывов в посольствах США в Кении и Танзании в 1998-м следственные США начали подозревать, что Юсеф связан с саудовским изгнанником, главой террористической сети "Аль-Каида" Усамой бин Ладеном. Был ли бин Ладен причастен к атакам в 1993-м не ясно, но 11 сентября 2001-го 2 группы террористов "Аль-Каиды" завершили работу, начатую Юсефом, врезавшись на 2-х похищенных самолетах в северную и южную башни "Всемирного торгового центра".

Конструкционная сталь небоскребов не выдержала огромного количества тепла, выделившегося от горения топлива самолетов, и обе башни упали в течение 2-х часов после атак. Около 3000 человек погибли.