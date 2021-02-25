Исламские фанатики впервые попытались взорвать "Всемирный торговый центр"

 
Ексклюзивы
1/5
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 468
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1467
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 360
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1197
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2619
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 846
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2844
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 558
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1494
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3942
Фото
Все фото
5
26
8
3
5
&quot;Банк полностью оплатил стоимость дома&quot; - опыт украинцев в покупке недвижимости
"Банк полностью оплатил стоимость дома" - опыт украинцев в покупке недвижимости
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Во время протестов в Ереване заметили российский истребитель
Во время протестов в Ереване заметили российский истребитель
Рыбаки выловили акулу-мутанта с &quot;человеческими чертами лица&quot;
Рыбаки выловили акулу-мутанта с "человеческими чертами лица"
Убийство Кеннеди произошло по личному приказу Хрущева
Убийство Кеннеди произошло по личному приказу Хрущева
Видео
Все видео
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
Интервью
1/5
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 468
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1197
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2619
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 846
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 324
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2021
Просмотров: 297
Конкуренти
Мою тальнівську хату доглядають двоє — сусід Володя й чоловік жінчиної сестри Микола. Я підтримую між ними приховану конкуренцію. ...
пятница, 26 февраля 2021 06:00

Исламские фанатики впервые попытались взорвать "Всемирный торговый центр"

  Комментировать
Исламские фанатики впервые попытались взорвать &quot;Всемирный торговый центр&quot;
Повреждения в гараже "Всемирного торгового центра" после взрыва бомбы / Wikipedia

26 февраля 1993-го в 12:18 бомба взорвалась в гараже "Всемирного торгового центра" Нью-Йорке, оставив дыру шириной 18 м. Взрыв вызвал обвал нескольких железобетонных перекрытий.

Хотя бомба не смогла серьезно повредить основную конструкцию небоскреба, 6-ро человек погибли и более тысячи получили ранения. Самому зданию был нанесен ущерб более чем на $0,5 млрд. После теракта власти эвакуировали 50 тыс. человек. Сотни из них пострадали от отравления дымом. Эвакуация продолжалась весь день.

Городская власть и ФБР провели розыск подозреваемых, и в течение нескольких дней схватили несколько радикальных исламистов. В марте 1994-го Мохаммеда Саламеха, Ахмада Аджаджу, Нидала Айяду и Махмуда Абухалима приговорили к пожизненному заключению каждого.

Организатор Рамзи Ахмед Юсеф оставался на свободе до февраля 1995-го, когда был арестован в Пакистане. В его компьютере нашли террористические планы, которые включали убийство Папы Иоанна Павла II и подкладывания бомб в 15 авиалайнеров США. По замыслу террориста небоскреб должен был обрушиться.

Все причастные к теракту были связаны с шейхом Омаром Абдель Рахманом - радикальным египетским религиозным лидером, который жил в США. В 1995-м Рахман и 10 его сторонников были осуждены за сговор с целью теракта в штаб-квартиры ООН и других достопримечательностей Нью-Йорка. Прокуратура выяснила, что нападение на "Всемирный торговый центр" был частью заговора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый глава "Аль-Каиды" - хуже Осамы бин Ладена

В ноябре 1997-го Юсеф был приговорен к пожизненному заключению. Только 1 человек, причастный к нападению, житель Ирака Абдул Рахман Ясин, остался на свободе.

После взрывов в посольствах США в Кении и Танзании в 1998-м следственные США начали подозревать, что Юсеф связан с саудовским изгнанником, главой террористической сети "Аль-Каида" Усамой бин Ладеном. Был ли бин Ладен причастен к атакам в 1993-м не ясно, но 11 сентября 2001-го 2 группы террористов "Аль-Каиды" завершили работу, начатую Юсефом, врезавшись на 2-х похищенных самолетах в северную и южную башни "Всемирного торгового центра".

Конструкционная сталь небоскребов не выдержала огромного количества тепла, выделившегося от горения топлива самолетов, и обе башни упали в течение 2-х часов после атак. Около 3000 человек погибли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Исламские фанатики впервые попытались взорвать "Всемирный торговый центр"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Европарламент назвал депортацию чеченцев и ингушей геноцидом

Исламские фанатики впервые попытались взорвать "Всемирный торговый центр"

Самое читаемое
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 12123
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса Просмотров: 11214
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 10431
В Москве от голода умерла писательница из Украины
В Москве от голода умерла писательница из Украины Просмотров: 9496
Утвердили новые тарифы для мобильных операторов: как изменится стоимость связи для украинцев
Утвердили новые тарифы для мобильных операторов: как изменится стоимость связи для украинцев Просмотров: 9117
Мир
Европарламент назвал депортацию чеченцев и ингушей геноцидом
Европарламент назвал депортацию чеченцев и ингушей геноцидом
 Просмотров: 72
Евросоюз продлил санкции против режима Лукашенко
Евросоюз продлил санкции против режима Лукашенко Просмотров: 45
Навального этапировали в исправительную колонию
Навального этапировали в исправительную колонию Просмотров: 108
Китай полностью победил бедность - Си Цзиньпин
Китай полностью победил бедность - Си Цзиньпин Просмотров: 396
В гробнице фараона обнаружили изображение вымершего вида птиц
В гробнице фараона обнаружили изображение вымершего вида птиц Просмотров: 216
Больше всего комментируют
9
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
8
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
1
Добкин заявил, что готовится рейдерский захват "Барабашово"
1
С трибуны убрали депутата, который отказался выступать на украинском языке
Голосов: 431
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть