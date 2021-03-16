Исламисты обезглавливают детей

Разрушенные дома в провинции Кабо-Делгаду после нападения исламистов / Getty Images

Связанные с ИДИЛ исламисты казнят детей в Мозамбике. Об этом сообщили британские правозащитники из организации "Спасение детей".

Исламисты обезглавливают даже 11-летних детей. Кроме этого, они убили в этой африканской стране тысячи людей и еще тысячи вынуждены покинуть дома. Об этом пишет The Guardian.

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В "Спасения детей" рассказали, что семьи, которые спаслись бегством, описывали ужасные сцены. В частности, исламисты убивали матерей и их маленьких сыновей. В одном случае женщина спряталась с 3 детьми, а еще одного, ее 12-летнего сына, убили неподалеку.

Северная провинция Мозамбика Кабо-Дельгадо с 2017-го - база для боевиков ИДИЛ. Террористическая организация резко усилилась в стране за последний год. Обезглавливание пленных - характерная расправа боевиков ИДИЛ.

По данным консалтинговой компании Armed Conflict Location and Event Data Project, за прошлый год от рук исламистов в страны погибли почти 2,7 тыс. человек. По данным "Спасите детей", почти 670 тыс. были вынуждены покинуть дома.

Посольство США в Мозамбике заявило, что спецназ США будет обучать морских пехотинцев страны в течение 2 месяцев для противодействия исламистам. Америка также предоставит медицинское оборудование и средства связи, чтобы помочь Мозамбику бороться с террористами.

Ранее правозащитники из Amnesty International заявили, что военные преступления в стране осуществляют все стороны конфликта, а правительственные силы также ответственны за преступления против мирного населения. Правительство отрицает эти обвинения.