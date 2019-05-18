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суббота, 18 мая 2019 16:56

Искусственный интеллект создаст рецепт идеального виски

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Искусственный интеллект создаст рецепт идеального виски
Искусственный интеллект напишет рецепт виски. Фото: VEROL

Корпорация Microsoft совместно с шведским винокуренным заводом Mackmyra выпустит виски, рецепт которого напишет искусственный интеллект

Как отмечается, при разработке рецепта нейросеть будет использовать данные о продажах и предпочтения покупателей относительно существующих продуктов Mackmyra, а также существующие рецепты изготовления напитка. Об этом говорится в блоге компании.

Других деталей о работе алгоритма не сообщают. В то же время известно, что разработчики будут иметь право оценить результаты работы искусственного интеллекта и доработать созданный им рецепт прежде, чем запустить новый напиток в производство.

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Виски по рецепту искусственного интеллекта должно появится в продаже осенью 2019 года.

Искусственный интеллект в Microsoft Word будет творчески редактировать тексты. Эта функция получит название Ideas и подскажет пользователю, как заменить неудачно сформулированное предложение, подобрать синонимы и альтернативные фразы для тех или иных высказываний.

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