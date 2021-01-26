Искусственный интеллект исполнит песню голосом звезды, скончавшейся 25 лет назад

Концерт с голограммой Ким Кван Сока 10 июня 2016-го / CNN

Благодаря искусственному интеллекту в Южной Корее певец, который умер 25 лет назад, исполнит новую песню.

Мертвая южнокорейская звезда Ким Кван Сок таким образом выступит по национальному телевидению. Об этом пишет CNN.

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Национальная корейская телекомпания SBS планирует использовать искусственный интеллект, чтобы оживить голос Кима в новой программе "Соревнования века: искусственный интеллект против человека", которая выйдет в эфир на этой неделе.

Это не первый раз искусственный интеллект используют для возрождения голоса известного певца в Южной Корее. В декабре музыкальный канал Mnet показал шоу "Еще разок", в котором использовал искусственный интеллект и голограммы усопших артистов, чтобы отдать дань их работе.

Создание новых работ с помощью искусственного интеллекта поднимает вопрос авторских прав. Кто владелец - создатель программы, сама система искусственного интеллекта, или правопреемники исполнителя?

Киму был 31 год, когда умер в 1996-м на пике карьеры. Его смерть считалась шокирующей, и некоторые фанаты не верили в официальную причину - самоубийство. Зато предпочитали верить теориям заговора, что певца убили.

Между тем, в Японии создали робота, чтобы помочь фермерам, которые выращивают фрукты. Он искусственный интеллект и может собирать яблоки или груши так же, как человек.