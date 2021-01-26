Искусственный интеллект исполнит песню голосом звезды, скончавшейся 25 лет назад

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 261
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1107
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 639
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2259
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 891
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1683
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1728
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 792
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 2016
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 846
Фото
Все фото
9
6
5
7
5
Самый дорогой особняк в США втрое дешевле дворца Путина
Самый дорогой особняк в США втрое дешевле дворца Путина
Сексуальную полицейскую освободили из-за видео для соцсетей во время работы
Сексуальную полицейскую освободили из-за видео для соцсетей во время работы
В Сенат передали резолюцию об импичменте Трампа
В Сенат передали резолюцию об импичменте Трампа
Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
&quot;Улица имени ершика&quot; или &quot;Воровского, 100&quot;: онлайн-карты начали идентифицировать дворец Путина
"Улица имени ершика" или "Воровского, 100": онлайн-карты начали идентифицировать дворец Путина
Видео
Все видео
На горнолыжном спуске медведь погнался за туристом: видео
На горнолыжном спуске медведь погнался за туристом: видео
Хатико по-турецки: пес почти неделю ждал хозяина возле больницы
Хатико по-турецки: пес почти неделю ждал хозяина возле больницы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
Никто не вступился: на видео попало задержание ребенка на акции в поддержку Навального
Никто не вступился: на видео попало задержание ребенка на акции в поддержку Навального
Интервью
1/5
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 261
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Просмотров: 396
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1683
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 585
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
Просмотров: 261
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 1170
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
вторник, 26 января 2021 17:57

Искусственный интеллект исполнит песню голосом звезды, скончавшейся 25 лет назад

  Комментировать
Искусственный интеллект исполнит песню голосом звезды, скончавшейся 25 лет назад
Концерт с голограммой Ким Кван Сока 10 июня 2016-го / CNN

Благодаря искусственному интеллекту в Южной Корее певец, который умер 25 лет назад, исполнит новую песню.

Мертвая южнокорейская звезда Ким Кван Сок таким образом выступит по национальному телевидению. Об этом пишет CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 предсказаний самого богатого человека в мире Джеффа Безоса, которые сбылись

Национальная корейская телекомпания SBS планирует использовать искусственный интеллект, чтобы оживить голос Кима в новой программе "Соревнования века: искусственный интеллект против человека", которая выйдет в эфир на этой неделе.

Это не первый раз искусственный интеллект используют для возрождения голоса известного певца в Южной Корее. В декабре музыкальный канал Mnet показал шоу "Еще разок", в котором использовал искусственный интеллект и голограммы усопших артистов, чтобы отдать дань их работе.

Создание новых работ с помощью искусственного интеллекта поднимает вопрос авторских прав. Кто владелец - создатель программы, сама система искусственного интеллекта, или правопреемники исполнителя?

Киму был 31 год, когда умер в 1996-м на пике карьеры. Его смерть считалась шокирующей, и некоторые фанаты не верили в официальную причину - самоубийство. Зато предпочитали верить теориям заговора, что певца убили.

Между тем, в Японии создали робота, чтобы помочь фермерам, которые выращивают фрукты. Он искусственный интеллект и может собирать яблоки или груши так же, как человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Искусственный интеллект исполнит песню голосом звезды, скончавшейся 25 лет назад». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
января

Первый спортивный автомобиль назвали "Виктория"

Зубная дрель напоминала швейную машину

Умер предприниматель, придумавший популярную жевательную резинку

Литовско-украинское войско разгромило московскую армию

Уейну Гретцки исполнилось 60 лет

112 кг кокаина, 16 т сигарет, 480 л виски: самые резонансные нарушения на таможне

Стюардесса выжила после падения самолета

Баскетболист разбился на вертолете с дочерью

В прощальном матче Браянт набрал 60 очков

В Черном море затонул украинский теплоход с пассажирами

Самое читаемое
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
9
 Просмотров: 30735
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
8
 1 Просмотров: 20314
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
14
 Просмотров: 15975
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
5
 Просмотров: 15237
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
8
 Просмотров: 13239
Мир
Женщину арестовали за ершик с надписью "Путину"
Женщину арестовали за ершик с надписью "Путину" Просмотров: 297
Очередь из пенсионеров, которые хотели вакцинироваться от коронавируса, перепутали с рейв-вечеринкой
Очередь из пенсионеров, которые хотели вакцинироваться от коронавируса, перепутали с рейв-вечеринкой Просмотров: 153
$450 стоит похищенный ребенок
$450 стоит похищенный ребенок
 Просмотров: 198
Запретили носить самодельные маски
Запретили носить самодельные маски Просмотров: 360
Brand Finance назвали самые дорогие бренды в мире
Brand Finance назвали самые дорогие бренды в мире Просмотров: 72
Больше всего комментируют
8
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
4
Кого бы выбрали украинцы президентом - свежие рейтинги
3
Покушение на генерала СБУ: как в ведомстве отреагировали на причастность Нескромного
3
Арахамия назвал Бойко, который катается в Кремль, "очень проукраинским"
2
"Избавиться от лизоблюдов и читать Конституцию" - сети в день рождения Зеленского
Голосов: 1213
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть