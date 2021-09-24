Винтовки ИРА в музее в Белфасте, столице Северной Ирландии / Getty Images

25 сентября 2005-го, через два месяца после объявления о своем намерении разоружиться, Ирландская республиканская армия сдала оружие на глазах у независимых инспекторов по вооружениям.

Отказ от значительного арсенала произошел в секретных местах в Ирландии. Свидетелями исторического события были один протестантский и один католический священник, а также официальные лица из Финляндии и США. Великобритания, которой принадлежит Северная Ирландия, - протестантская. Ирландия – католическая. Автоматическое оружие, боеприпасы, ракеты и взрывчатка были среди оружия, найденного в тайнике, которое главный инспектор по вооружениям назвал "огромным".

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Первоначально основанная в 1919 году для военного противостояния британскому правлению в Ирландии, ИРА действовала примерно с 1960-х как военное подразделение партии "Шинн Фейн" - ирландских националистов.

ИРА и отколовшиеся от нее группы использовали террористическую тактику и убийства более 30 лет в своей борьбе за освобождение Северной Ирландии от британского правления.

В апреле 1998 года, после более чем 22 месяцев переговоров, было наконец то подписано 67-страничное мирное соглашение под названием "Белфастское соглашение" или "Соглашение Страстной пятницы". Соглашение, одобренное правительствами Великобритании и Ирландии, восемью из десяти политических партий Северной Ирландии и избирателями региона, включало разделение властей в Северной Ирландии между католиками и протестантами в правительстве, приверженность к миру и демократии, а также обещание полувоенных формирований по обоим направлениям отдать свое оружие в течение двух лет.

Прекращение огня действовало с 1997 года, и, хотя обе стороны продолжали его соблюдать, ИРА сначала отказывалась сдавать оружие. Это затормозило мирный процесс почти на шесть лет.

Хотя многие протестанты Северной Ирландии не верили, что ИРА действительно отказывается от всего своего оружия, разоружение представляло собой важный шаг на пути к прочному миру в этом давно неспокойном регионе. После разоружения отколовшиеся от ИРА группы иногда продолжали насилие.