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пятница, 11 октября 2019 12:20

Иранский танкер атаковали ракеты

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Иранский танкер атаковали ракеты
В нефтяной танкер ударили минимум две ракеты. Фото: i.ytimg.com

В водах Красного моря у берегов Саудовской Аравии взорвался иранский танкер.

Через ракетные удары начался пожар, заявили в госкорпорации National Iranian Oil Company, которая является владельцем судна.

В нефтяной танкер ударили минимум две ракеты. Взрывы произошли с интервалом в 20 минут (05.00 и 05:20 по местному времени).

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Инцидент произошел в 60 милях (96,5 км) от города Джидда в Саудовской Аравии. Повредились два нефтяных отсеки, из-за чего нефть вытекла в море. Никто из членов экипажа не пострадал. Состояние танкера оценивается как устойчивое.

Сообщение о взрыве появились после того, как США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры у Ормузского пролива. Официальный Тегеран это отрицает.

Американский суд выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1. В июле его захватили британские пехотинцы в Гибралтаре, но впоследствии отпустили.

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