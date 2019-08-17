США выдали орден на задержание танкера, который поставлял нефть в Сирию

Танкер Grace 1, вся его нефть и 995 тысяч долларов подлежит конфискации. Фото: Голос Америки

Американский суд выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1. В июле его захватили британские пехотинцы в Гибралтаре, но впоследствии отпустили.

Суд обвинил танкер в нарушении закона "О международных чрезвычайных экономических полномочиях", закона о банковском мошенничестве, закона об отмывании денег и закона о конфискации за деятельность, связанную с терроризмом.

Постановил, что танкер Grace 1, вся его нефть и 995 тысяч долларов подлежит конфискации.

Это произошло из-за того, что танкер перевозил с Ирана в Сирию нефть в пользу Корпуса стражей исламской революции, которую США объявило террористической организацией.

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4 июля власти Гибралтара по просьбе американского правительства задержали танкер Grace 1. Его подозревают в нарушении санкции ЕС против Сирии. Однако в четверг, 15 августе танкер решили отпустить, ведь Тегеран пообещал, что больше не будет транспортировать нефть в Сирию.