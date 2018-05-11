Иранские военные стали "ихматнетамы" - друзья Путина принимают стратегию

Ракеты и снаряды противоракетной обороны в сирийском небе в ночь с 9 на 10 мая. Фото: Reuters

Пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми отрицает ракетный удар по позициям Израиля. Также отрицает, что в Сирии от израильских бомб погибли иранские военные.

Заявления о том, что Иран якобы нанес удар по позициям Израиля на Голанских высотах, являются бесосновательными. Они вымышлены и неправдивы, передает слова дипломата Daily Mail.

Израильские политики придумали обстрел, чтобы оправдать бомбардировки Сирии, говорит Касеми. Тель-Авив нанес удар по нескольким ключевым целям в Сирии.

Также иранский министр обвинил западные государства в том, что они не осудили "жестокое покушение израильтян против иранских военных".

"Их молчание только даст сионистскому (израильскому. - Gazeta.ua) режиму зеленый свет для дальнейшей агрессии. Суверенитет Сирии и международные нормы нарушены", - говорит Касеми.

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Иранские военные не могли отразить атаку Израиля. Более того - Иран вообще не направлял в Сирию свою армию, - заявили в комитете по вопросам обороны в иранском парламенте.

"Это еще одна сионистская ложь, которую они используют ради пропаганды", - сказал представитель комитета.

В ночь с 9 на 10 мая Израиль разбомбил базы Ирана в Сирии, в результате чего 70 ракет убили не менее 23 военных. Ранее сообщалось, что 9 мая иранские силы "Кудс" запустили 20 ракет в сторону израильской границы на Голанских высотах. Силы обороны Израиля действовали в ответ на этот обстрел, пояснили в Тель-Авиве. Во время ракетного удара по иранцам был уничтожен российский противоракетный комплекс "Панцирь-С1". Минобороны Израиля выложилo видео. Иран поддерживает правящий режим Башара аль-Асада, является союзником России. Израиль выступает на стороне международной коалиции, возглавляемой США.