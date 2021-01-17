Иранские ракеты упали недалеко от ударной группы ВМС США

Военные США знали о проведении обучения и не воспринимали ракеты как реальную угрозу. Фото из открытых источников

Иранские военные на учениях запустили ракеты большой дальности, одна из которых упала в Индийском океане в 30 км от торгового судна.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

Телеканал сообщает, что военные США знали о проводимых учения и не воспринимали ракеты как реальную угрозу. Однако они не ожидали что ракеты упадут в воду так близко от проходившего своим курсом торгового судна, а также ориентировочно в 160 километрах от ударной группы военно-морских сил США во главе с авианосцем "Нимиц" в Индийском океане.

Напомним, США заявляли, что "Нимиц" останется на Ближнем Востоке после вывода американских военных из Сомали.