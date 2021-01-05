Иран принял законопроект "об уничтожении Израиля"

К годовщине ликвидации генерал-лейтенанта Касема Сулеймани Иран принял законопроект, которым обязался уничтожить государство Израиль к 2041 году.
За 5 лет до этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что к 2040 году от Израиля "ничего не останется", сообщает Iran Wire.
После этого лозунг использовали на митингах в Аль-Кудс - день солидарности с борьбой палестинцев за независимость.
Документ обязывает будущие администрации отправить партию товаров первой необходимости в сектор Газа не позднее, чем через 6 месяцев после принятия закона. Таким образом Иран хочет "прорвать осаду".
Считают, что такой шаг приведет к захвату иранских товаров и увеличит вероятность военного противостояния с Израилем.
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Закон обяжет правительство одного суверенного государства и члена Организации Объединенных Наций попытаться уничтожить другое. Это создало бы для Исламской Республики новые проблемы дипломатии.
Иран привел части военно-морских сил в Персидском заливе к повышенному уровню боевой готовности. По информации источников издания, Иран перебрасывает баллистические ракеты малой дальности в Ирак.
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