Иран принял законопроект "об уничтожении Израиля"

В Иране появился беспрецедентный законопроект. Фото: Reuters

К годовщине ликвидации генерал-лейтенанта Касема Сулеймани Иран принял законопроект, которым обязался уничтожить государство Израиль к 2041 году.

За 5 лет до этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что к 2040 году от Израиля "ничего не останется", сообщает Iran Wire.

После этого лозунг использовали на митингах в Аль-Кудс - день солидарности с борьбой палестинцев за независимость.

Документ обязывает будущие администрации отправить партию товаров первой необходимости в сектор Газа не позднее, чем через 6 месяцев после принятия закона. Таким образом Иран хочет "прорвать осаду".

Считают, что такой шаг приведет к захвату иранских товаров и увеличит вероятность военного противостояния с Израилем.

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Закон обяжет правительство одного суверенного государства и члена Организации Объединенных Наций попытаться уничтожить другое. Это создало бы для Исламской Республики новые проблемы дипломатии.

Иран привел части военно-морских сил в Персидском заливе к повышенному уровню боевой готовности. По информации источников издания, Иран перебрасывает баллистические ракеты малой дальности в Ирак.