Иран одобрил экстренное использование собственной Covid-вакцины

Иран одобрил вакцину собственного производства. Фото: Reuters

В Иране одобрили экстренное использования вакцины от коронавируса отечественного производства.

Препарат называется COVIran Barecat, пишет AP.

Иранская фармацевтическая компания Shifafarmed разработала деактивирован вирус, который лежит в основе вакцины от коронавируса.

Исследование безопасности и эффективности препарата начались в конце декабря 2020 года.

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Иран является наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса страной Ближнего Востока. Страна также столкнулась с проблемами, связанными с импортом вакцин.

По словам правительства Ирана, массовой вакцинации препятствовали санкции США.

Россия предоставит Ирану усовершенствованный спутник Kanopus-V, который позволит отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.